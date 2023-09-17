В Італії розбився винищувач під час злету, загинула дитина

Деталі

Зазначається, що катастрофа сталася близько 15:30 за київським часом 16 вересня: літак втратив висоту, а потім впав на землю, врізавшись в кілька автомобілів. Пілот встиг катапльтуватися в останній момент.

В одній з машин знаходилась сім'я. 5-річна дівчинка загинула, а її старший 12-річний брат отримав серйозні опіки та був ушпиталений. Батько і мати дітей також направлені на лікування.

Можливою причиною катастрофи могло стати потрапляння птаха в двигун літака, триває розслідування.

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