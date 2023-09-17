В Италии разбился истребитель во время взлета, погиб ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. В итальянском городе Турин потерпел катастрофу во время взлета реактивный истребитель Aermacchi MB-339-PAN ВВС. Самолет упал на автомобили, от чего погибла 5-летняя девочка. Об этом сообщает La Stampa, передает УНН.
Детали
Отмечается, что катастрофа произошла около 15:30 по киевскому времени 16 сентября: самолет потерял высоту, а затем упал на землю, врезавшись в несколько автомобилей. Пилот успел катапультироваться в последний момент.
В одной из машин находилась семья. 5-летняя девочка погибла, а ее старший 12-летний брат получил серьезные ожоги и был госпитализирован. Отец и мать детей также направлены на лечение.
Возможной причиной катастрофы могло стать попадание птицы в двигатель самолета, продолжается расследование.
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