В Угорщині розбився літак під час демонстраційного польоту: є загиблі та постраждалі

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У неділю вдень в угорському аеропорту Бергенд розбився літак T28 Trojan, який виконував демонстраційний політ. У результаті аварії загинули пілот і його пасажир.

Також відомо, що серйозні опіки отримали двоє дорослих і дитина в автомобілі, на який впав літак. Ще одна дитина в автомобілі отримала легкі травми.

На відео, яке було оприлюднено, видно, як літак виконував фігуру вищого пілотажу, відому як спінер. На підставі цього відео судово-авіаційний експерт припустив, що пілот погано виконав цю фігуру і що аварію спричинила помилка пілота.

Загиблі – 67-річний Вілмош Розсавельдьї, головний інструктор пілотної школи Rivair, і його 37-річний син Арпад, який також працював інструктором у компанії. Літак, який вони пілотували, був випущений у 1951 році та використовувався в основному для навчання, розвідки та наземної підтримки.

Він, ймовірно, літав під час Алжирської та Корейської війн, а також був аргентинським тренажером під час війни на Фолклендських островах.

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