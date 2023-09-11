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В Венгрии разбился самолет во время демонстрационного полета: есть погибшие и пострадавшие

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 сентября. УНН. В Венгрии разбился самолет T28 Trojan, который выполнял демонстрационный полет. В результате аварии погибли два пилота. Серьезные ожоги получили двое взрослых и ребенок - на их машину упал самолет в момент катастрофы, сообщает Нvg.hu, передает УНН.

Детали

В воскресенье днем в венгерском аэропорту Бергенд разбился самолет T28 Trojan, который выполнял демонстрационный полет. В результате аварии погибли пилот и его пассажир.

Также известно, что серьезные ожоги получили двое взрослых и ребенок в автомобиле, на который упал самолет. Еще один ребенок в автомобиле получил легкие травмы.

На видео, которое было обнародовано, видно, как самолет выполнял фигуру высшего пилотажа, известную как спиннер. На основании этого видео судебно-авиационный эксперт предположил, что пилот плохо выполнил эту фигуру и что авария была вызвана ошибкой пилота.

Погибшие – 67-летний Вилмош Розсавельдьи, главный инструктор школы пилотов Rivair, и его 37-летний сын Арпад, который также работал инструктором в компании. Самолет, который они пилотировали, был выпущен в 1951 году и использовался в основном для обучения, разведки и наземной поддержки.

Он, вероятно, летал во время Алжирской и Корейской войн, а также был аргентинским инструктором во время войны на Фолклендских островах.

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