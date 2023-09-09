В ОАЕ впав гелікоптер: загинула одна людина
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. В Об'єднаних Арабських Еміратах зазнав падіння гелікоптер, унаслідок чого загинув один з пілотів. Про це у п'ятницю повідомило Головне управління авіації ОАЕ, пише Reuters, передає УНН.
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Після падіння гелікоптера AeroGulf у море стало відомо про смерть одного з пілотів, проте ще ведуться пошуки другого пілота.
Аварія сталася біля узбережжя Дубая після того, як гелікоптер злетів з міжнародного аеропорту Аль-Мактум.
Один з пілотів гелікоптера Bell 212 є єгиптянином, а інший – південноафриканцем.
Нагадаємо
За даними міністерства оборони країни, наприкінці серпня у східній частині Саудівської Аравії розбився винищувач. Екіпаж літака вижив та не отримав травм. Також було розпочато розслідування причин катастрофи.