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У Саудівській Аравії розбився винищувач: екіпаж вижив

У Саудівській Аравії розбився винищувач: екіпаж вижив

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. За даними міністерства оборони країни, у понеділок у східній частині Саудівської Аравії розбився винищувач. Про це інформує Anadolu Ajansi, пише УНН.

Деталі 

У своїй заяві речник міністерства Туркі аль-Малікі сказав, що винищувач Tornado розбився під час звичайної навчальної місії. 

За його словами, екіпаж літака вижив та не отримав травм. Також було розпочато розслідування причин катастрофи. 

Доповнення

Видання зазначає, що минулого місяця в Саудівській Аравії вже розбився винищувач. Тоді двоє пілотів загинули, коли винищувач F-15 розбився під час навчальної місії на південному заході країни. 

Нагадаємо

Авіасудно Корпусу морської піхоти США розбилося в неділю на острові на півночі Австралії під час багатонаціональних навчань, внаслідок чого троє американських морських піхотинців загинули та 20 отримали поранення.

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