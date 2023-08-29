У Саудівській Аравії розбився винищувач: екіпаж вижив
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. За даними міністерства оборони країни, у понеділок у східній частині Саудівської Аравії розбився винищувач. Про це інформує Anadolu Ajansi, пише УНН.
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У своїй заяві речник міністерства Туркі аль-Малікі сказав, що винищувач Tornado розбився під час звичайної навчальної місії.
За його словами, екіпаж літака вижив та не отримав травм. Також було розпочато розслідування причин катастрофи.
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Видання зазначає, що минулого місяця в Саудівській Аравії вже розбився винищувач. Тоді двоє пілотів загинули, коли винищувач F-15 розбився під час навчальної місії на південному заході країни.
Нагадаємо
Авіасудно Корпусу морської піхоти США розбилося в неділю на острові на півночі Австралії під час багатонаціональних навчань, внаслідок чого троє американських морських піхотинців загинули та 20 отримали поранення.