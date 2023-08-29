В Саудовской Аравии разбился истребитель: экипаж выжил

Детали

В своем заявлении спикер министерства Турки аль-Малики сказал, что истребитель Tornado разбился во время обычной учебной миссии.

По его словам, экипаж самолета выжил и не получил травм. Также было начато расследование причин катастрофы.

Дополнение

Издание отмечает, что в прошлом месяце в Саудовской Аравии уже разбился истребитель. Тогда двое пилотов погибли, когда истребитель F-15 разбился во время учебной миссии на юго-западе страны.

Напомним

Авиасудно Корпуса морской пехоты США разбилось в воскресенье на острове на севере Австралии во время многонациональных учений, в результате чего трое американских морских пехотинцев погибли и 20 получили ранения.