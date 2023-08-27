Троє морпіхів США загинули, 20 поранено в авіакатастрофі в Австралії під час навчань

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Було підтверджено, що троє з морпіхів загинули на острові Мелвілл, а п'ятеро з 23, що перебували на борту, були доставлені у тяжкому стані за 80 кілометрів до материкового міста Дарвін для лікування в лікарні після того, як конвертоплан Bell Boeing V-22 Osprey розбився близько 9:30 за місцевим часом, ідеться у заяві морської піхоти.

Як вказано у заяві, причина авіакатастрофи розслідується.

За словами комісара поліції Північної території Австралії Майкла Мерфі, для повернення з віддаленого місця разом з рештою поранених було задіяно гелікоптери та літаки.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албенізі заявив, що в аварії під час навчань Predators Run, у яких беруть участь військові Сполучених Штатів, Австралії, Індонезії, Філіппін і Східного Тимору, постраждали лише американці.

Доповнення

Це сталося через місяць після того, як вертоліт MRH90 впав в океан біля островів групи Вітсандей з чотирма військовослужбовцями на борту.