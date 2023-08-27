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Трое морпехов США погибли, 20 ранены в авиакатастрофе в Австралии во время учений

Трое морпехов США погибли, 20 ранены в авиакатастрофе в Австралии во время учений

Киев • УНН

 • 666090 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Авиасудно Корпуса морской пехоты США разбилось в воскресенье на острове на севере Австралии во время многонациональных учений, в результате чего трое американских морских пехотинцев погибли и 20 получили ранения, со ссылкой на официальных лиц сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Было подтверждено, что трое из морпехов погибли на острове Мелвилл, а пятеро из 23 находившихся на борту были доставлены в тяжелом состоянии за 80 километров до материкового города Дарвин для лечения в больнице после того, как конвертоплан Bell Boeing V-22 Osprey разбился около 9:30 по местному времени, говорится в заявлении морской пехоты.

Как указано в заявлении, причина авиакатастрофы расследуется.

По словам комиссара полиции Северной территории Австралии Майкла Мерфи, для возвращения из отдаленного места вместе с остальными ранеными были задействованы вертолеты и самолеты.

Премьер-министр Австралии Энтони Албенизи заявил, что в аварии во время учений Predators Run, в которых участвуют военные Соединенных Штатов, Австралии, Индонезии, Филиппин и Восточного Тимора, пострадали только американцы.

Дополнение

Это произошло через месяц после того, как вертолет MRH90 упал в океан у островов группы Уитсандей с четырьмя военнослужащими на борту.

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