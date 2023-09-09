В ОАЭ упал вертолет: погиб один человек

Детали

После падения вертолета AeroGulf в море стало известно о смерти одного из пилотов, однако еще ведутся поиски второго пилота.

Авария произошла у побережья Дубая после того, как вертолет взлетел из международного аэропорта Аль-Мактум.

Один из пилотов вертолета Bell 212 является египтянином, а другой – южноафриканцем.

Напомним

По данным министерства обороны страны, в конце августа в восточной части Саудовской Аравии разбился истребитель. Экипаж самолета выжил и не получил травм. Также было начато расследование причин катастрофы.