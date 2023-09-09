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В ОАЭ упал вертолет: погиб один человек

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Объединенных Арабских Эмиратах потерпел крушение вертолет, в результате чего погиб один из пилотов. Об этом в пятницу сообщило Главное управление авиации ОАЭ, пишет Reuters, передает УНН.

Детали  

После падения вертолета AeroGulf в море стало известно о смерти одного из пилотов, однако еще ведутся поиски второго пилота.  

Авария произошла у побережья Дубая после того, как вертолет взлетел из международного аэропорта Аль-Мактум. 

Один из пилотов вертолета Bell 212 является египтянином, а другой – южноафриканцем.

Напомним

По данным министерства обороны страны, в конце августа в восточной части Саудовской Аравии разбился истребитель. Экипаж самолета выжил и не получил травм. Также было начато расследование причин катастрофы.

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