В Бразилии разбился чартерный самолет с туристами, погибли 14 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. В бразильской провинции Барселуш в штате Амазонка вечером 16 сентября потерпел крушение самолет с туристами. Погибли 14 человек, никто не выжил. Авиакатастрофу подтвердил губернатор штата Амазонка, сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
На борту самолета находились 12 туристов и два пилота. Авиакомпания Manaus Aerotaxi обнародовала заявление о начале расследования, но не предоставила подробностей.
Цитата
"Мы рассчитываем на уважение к конфиденциальности тех, кто вовлечен в это трудное время, и будем готовы предоставлять всю необходимую информацию и обновления по мере продвижения расследования", — говорится в заявлении.
Некоторые бразильские СМИ сообщили, что среди погибших есть граждане США.
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