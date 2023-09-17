В Бразилии разбился чартерный самолет с туристами, погибли 14 человек

Детали

На борту самолета находились 12 туристов и два пилота. Авиакомпания Manaus Aerotaxi обнародовала заявление о начале расследования, но не предоставила подробностей.

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"Мы рассчитываем на уважение к конфиденциальности тех, кто вовлечен в это трудное время, и будем готовы предоставлять всю необходимую информацию и обновления по мере продвижения расследования", — говорится в заявлении.

Некоторые бразильские СМИ сообщили, что среди погибших есть граждане США.

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