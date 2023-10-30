В рф вертолет совершил жесткую посадку: пострадали два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В российской республике саха два человека пострадали во время жесткой посадки вертолета Ми-2. об этом сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.
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"Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в якутии, два человека пострадали, сообщили в гумчс" - пишут росСМИ.
Согласно информации мчс россии, всего на борту находилось пять человек.
ранее УНН сообщал, что в Хасанском районе Приморья туристический автобус, следовавший из Китая в Уссурийск, потерял управление и съехал в кювет.
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