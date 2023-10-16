В рф туристичний автобус злетів у кювет, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. У хасанському районі примор'я туристичний автобус, що прямував з Китаю до уссурійська, втратив керування і з'їхав у кювет. російські змі із посиланням на прессслужби регіональних міністерств го та нс рф повідомляють про двох загиблих, передає УНН.
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За попередньою інформацією, туристичний автобус їхав із Китаю до російського міста уссурійськ. В салоні автобуса перебувало 48 пасажирів.
Втративши керування, автобус з'їхав у кювет. В результаті аварії двоє людей загинуло, також багато постраждалих.
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