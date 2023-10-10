У консульство Китаю в Сан-Франциско в’їхав автомобіль
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. У понеділок невідома особа керувала транспортним засобом і "жорстоко" врізалася в генеральне консульство Китаю в Сан-Франциско. Про це повідомили в консульстві, пише Reuters, передає УНН.
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Інцидент створив “серйозну загрозу" життю та безпеці персоналу, а також завдав шкоди об'єктам і майну, йдеться в заяві консульства.
“Ми засуджуємо цю насильницьку атаку і залишаємо за собою право притягнути до себе відповідальність за інцидент”, — йдеться в повідомленні.
Також дипломати наголосили, що вони подали офіційні скарги американській стороні.
Нагадаємо
Білий дім почав планувати зустріч між президентом США Джо Байденом і китайським лідером Сі Цзіньпіном, на якій будуть намагатись стабілізувати відносини між двома країнами.