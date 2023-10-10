В консульство Китая в Сан-Франциско въехал автомобиль

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КИЕВ. 10 октября. УНН. В понедельник неизвестный управлял транспортным средством и "жестоко" врезался в Генеральное консульство Китая в Сан-Франциско. Об этом сообщили в консульстве, пишет Reuters, передает УНН.

Цитата 

Инцидент создал “серьезную угрозу" жизни и безопасности персонала, а также нанес ущерб объектам и имуществу, говорится в заявлении консульства.

“Мы осуждаем эту насильственную атаку и оставляем за собой право привлечь к себе ответственность за инцидент”, — говорится в сообщении.

Также дипломаты подчеркнули, что они подали официальные жалобы американской стороне.

Напомним

Белый дом начал планировать встречу между президентом США Джо Байденом и китайским лидером Си Цзиньпином, на которой будут пытаться стабилизировать отношения между двумя странами.

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