В консульство Китая в Сан-Франциско въехал автомобиль
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. В понедельник неизвестный управлял транспортным средством и "жестоко" врезался в Генеральное консульство Китая в Сан-Франциско. Об этом сообщили в консульстве, пишет Reuters, передает УНН.
Цитата
Инцидент создал “серьезную угрозу" жизни и безопасности персонала, а также нанес ущерб объектам и имуществу, говорится в заявлении консульства.
“Мы осуждаем эту насильственную атаку и оставляем за собой право привлечь к себе ответственность за инцидент”, — говорится в сообщении.
Также дипломаты подчеркнули, что они подали официальные жалобы американской стороне.
Напомним
Белый дом начал планировать встречу между президентом США Джо Байденом и китайским лидером Си Цзиньпином, на которой будут пытаться стабилизировать отношения между двумя странами.