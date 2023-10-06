Байден почав планувати особисту зустріч з Сі Цзіньпіном - ЗМІ

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Лідери можуть зустрітися на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який пройде 11-17 листопада в Сан-Франциско.

"Це досить точно", що зустріч відбудеться, сказав один з представників адміністрації на умовах анонімності, оскільки офіційно про це ще не було оголошено. "Ми починаємо процес" планування, - сказав чиновник.

Другий високопоставлений представник адміністрації сказав, що Байден з нетерпінням чекає зустрічі з Сі Цзіньпіном, але "поки що нічого не підтверджено".

За словами представників адміністрації, плани затвердяться після того, як міністр закордонних справ Китаю Ван І приїде до Вашингтона найближчими тижнями.

Китай, за словами американського чиновника, також хоче провести зустріч. Однак, за даними видання, Білий дім вирішив, що не допустить до участі в зустрічі найвищого урядовця Гонконгу Джона Лі, через те, що він та 10 інших гонконзький і китайських чиновників потрапили під санкції Вашингтона у 2020 році після запровадженням Пекіном репресивного закону про національну безпеку.

Додамо

Відносини між США та Китаєм залишаються напруженими вже довгий час.

Поява величезної повітряної кулі над територією США у лютому цього року ще більше зіпсувала і так напружені відносини між двома країнами. Тоді американські військові збили повітряну кулю біля узбережжя штату Південна Кароліна. Вона упала в Атлантичний океан.

За словами високопоставленого представника Держдепартаменту США, Китай націлився на понад 40 країн на п'яти континентах за допомогою флоту повітряних куль-шпигунів.

На початку жовтня адміністрація Байдена попередила Пекін про свої плани оновити правила, які обмежують поставки чіпів штучного інтелекту та інструментів для виробництва чіпів до Китаю.