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Байден почав планувати особисту зустріч з Сі Цзіньпіном - ЗМІ

Байден почав планувати особисту зустріч з Сі Цзіньпіном - ЗМІ

Київ • УНН

 • 457167 перегляди

КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Білий дім почав планувати зустріч між президентом США Джо Байденом і китайським лідером Сі Цзіньпіном, на якій будуть намагатись стабілізувати відносини між двома країнами. Про це повідомляє Washington Post із посиланням на слова високопоставленого представника адміністрації Білого дому, пише УНН.

Деталі

Лідери можуть зустрітися на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який пройде 11-17 листопада в Сан-Франциско.

"Це досить точно", що зустріч відбудеться, сказав один з представників адміністрації на умовах анонімності, оскільки офіційно про це ще не було оголошено. "Ми починаємо процес" планування, - сказав чиновник.

Другий високопоставлений представник адміністрації сказав, що Байден з нетерпінням чекає зустрічі з Сі Цзіньпіном, але "поки що нічого не підтверджено".

За словами представників адміністрації, плани затвердяться після того, як міністр закордонних справ Китаю Ван І приїде до Вашингтона найближчими тижнями.

Китай, за словами американського чиновника, також хоче провести зустріч. Однак, за даними видання, Білий дім вирішив, що не допустить до участі в зустрічі найвищого урядовця Гонконгу Джона Лі, через те, що він та 10 інших гонконзький і китайських чиновників потрапили під санкції Вашингтона у 2020 році після запровадженням Пекіном репресивного закону про національну безпеку.

Додамо

Відносини між США та Китаєм залишаються напруженими вже довгий час.

Поява величезної повітряної кулі над територією США у лютому цього року ще більше зіпсувала і так напружені відносини між двома країнами. Тоді американські військові збили повітряну кулю біля узбережжя штату Південна Кароліна. Вона упала в Атлантичний океан.

За словами високопоставленого представника Держдепартаменту США, Китай націлився на понад 40 країн на п'яти континентах за допомогою флоту повітряних куль-шпигунів.

На початку жовтня адміністрація Байдена попередила Пекін про свої плани оновити правила, які обмежують поставки чіпів штучного інтелекту та інструментів для виробництва чіпів до Китаю.

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