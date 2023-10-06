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Байден начал планировать личную встречу с Си Цзиньпином - СМИ

Байден начал планировать личную встречу с Си Цзиньпином - СМИ

Киев • УНН

 • 457165 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. Белый дом начал планировать встречу между президентом США Джо Байденом и китайским лидером Си Цзиньпином, на которой будут пытаться стабилизировать отношения между двумя странами. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на слова высокопоставленного представителя администрации Белого дома, пишет УНН.

Детали

Лидеры могут встретиться на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет 11-17 ноября в Сан-Франциско.

"Это достаточно точно", что встреча состоится, сказал один из представителей администрации на условиях анонимности, поскольку официально об этом еще не было объявлено. "Мы начинаем процесс" планирования, - сказал чиновник.

Второй высокопоставленный представитель администрации сказал, что Байден с нетерпением ждет встречи с Си Цзиньпином, но"пока ничего не подтверждено".

По словам представителей администрации, планы будут одобрены после того, как министр иностранных дел Китая Ван И приедет в Вашингтон в ближайшие недели.

Китай, по словам американского чиновника, также хочет провести встречу. Однако, по данным издания, Белый дом решил, что не допустит к участию во встрече высшего чиновника Гонконга Джона Ли, из-за того, что он и 10 других гонконгский и китайских чиновников попали под санкции Вашингтона в 2020 году после введением Пекином репрессивного закона О национальной безопасности.

Добавим

Отношения между США и Китаем остаются напряженными уже долгое время.

Появление огромного воздушного шара над территорией США в феврале этого года еще больше испортило и так напряженные отношения между двумя странами. Тогда американские военные сбили воздушный шар у побережья штата Южная Каролина. Она упала в Атлантический океан.

По словам высокопоставленного представителя Госдепартамента США, Китай нацелился на более чем 40 стран на пяти континентах с помощью флота воздушных шаров-шпионов.

В начале октября администрация Байдена предупредила Пекин о своих планах обновить правила, ограничивающие поставки чипов искусственного интеллекта и инструментов для производства чипов в Китай.

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