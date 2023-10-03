США хочуть оновити експортні обмеження на чіпи з Китаю

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Міністерство торгівлі, яке контролює експортний контроль, працює над оновленням експортних обмежень, вперше опублікованим минулого року. Інші джерела повідомили, що оновлення має на меті обмежити доступ до більшої кількості інструментів для виготовлення мікросхем відповідно до нових голландських і японських правил, а також закрити деякі лазівки в експортних обмеженнях на мікросхеми штучного інтелекту (AI).

Американські офіційні особи надали інформацію китайським колегам протягом останніх тижнів, сказав чиновник. Та урядовець відмовився розголошувати подробиці конкретних розмов.

Доповнення

Обмеження, опубліковані в жовтні минулого року, мали на меті запобігти використанню американських технологій для посилення китайської армії, відрізавши її доступ до передових чіпів штучного інтелекту та обмеживши її здатність імпортувати найскладніші інструменти для виробництва мікросхем із Сполучених Штатів.

«Китай рішуче виступає проти надмірного розширення концепції національної безпеки з боку США та зловживання заходами експортного контролю з метою безпідставного гальмування китайських підприємств», — заявив речник китайського уряду Лю Пенгю.

Колишній чиновник Білого дому Пітер Харрелл підкреслив, що він не знає, чи попереджала адміністрація Китай про нові правила, але сказав, що якщо вони попереджають, то це буде «дещо переломним моментом» для адміністрації, оскільки вона намагається уникнути надсилання неправильно зрозумілі сигнали.

Нагадаємо

Президент США Джо Байден заявив, що США прагнутимуть до відповідального управління конкуренцією між Китаєм та Америкою, щоб вона не вилилася в конфлікт.