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Ми прагнемо відповідального управління конкуренцією між Китаєм та США – Байден

Ми прагнемо відповідального управління конкуренцією між Китаєм та США – Байден

Київ • УНН

 • 143990 перегляди

КИЇВ. 19 вересня. УНН. Президент США Джо Байден заявив, що США прагнутимуть до відповідального управління конкуренцією між Китаєм та Америкою, щоб вона не вилилася в конфлікт. Про це він заявив під час виступу на Генасамблеї ООН, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Коли ми говоримо про Китай, хочу сказати чітко і послідовно, ми прагнемо до відповідального управління конкуренцією між нашими країнами, щоб вона не вилилася в конфлікт. Я вже говорив, ми виступаємо за зняття ризику, а не за розділення з Китаєм. Ми проти агресії, ми за захист правил, за свободу судноплавства, польотів, за рівні правила економічної гри для забезпечення благополуччя процвітання на десятиліття», - сказав Байден.

Він заявив, що також США готові працювати з Китаєм з питань, де прогрес залежить від спільних зусиль.

Доповнення

Державний секретар Ентоні Блінкен здійснював візит до Пекіна, під час якого сторони пообіцяли відновити деякі комунікації на високому рівні. Сі Цзіньпін назвав поїздку "дуже гарною".

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