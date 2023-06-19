Держсекретар США зустрівся із Сі Цзіньпіном в останній день візиту до Пекіна

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Вони зустрілися у Великому залі народних зборів у Пекіні, повідомляє китайська державна телекомпанія CCTV.

США публічно оголосили про зустріч приблизно за годину до її початку. І невизначеність щодо того, чи зустрінуться Сі і Блінкен під час дводенного візиту держсекретаря, ще більше підкреслила непрості відносини між США і Китаєм, зазначає телеканал.

Дві світові держави все більше розходяться в думках з цілої низки питань, починаючи від тісних зв'язків Пекіна з москвою і закінчуючи спробами США обмежити продаж передових технологій Китаю.

Раніше цього року китайська повітряна куля для спостереження, виявлена над США над важливими військовими об'єктами, перш ніж була збита американським винищувачем, призвела до різкого спаду у відносинах двох країн і призвела до того, що Блінкен відмовився від попереднього візиту до Пекіна.

Цього разу дипломатична місія просунулася, зазначає телеканал.

Але приблизно тригодинна зустріч між Блінкеном і головним радником Китаю у закордонних справах Ван Ї в понеділок вранці, як повідомляється, підкреслила серйозні проблеми в подоланні недовіри і непорозумінь, які стали характерними для двосторонніх відносин.

Повторюючи типову риторику Пекіна, Ван звинуватив Вашингтон у «неправильному сприйнятті» Китаю як «корінної причини» погіршення відносин між двома сторонами та зажадав, щоб США припинили «пригнічувати» технологічний розвиток Китаю і роздмухувати «китайську загрозу», за даними китайської державної телекомпанії CCTV.

«Ми повинні повернути назад низхідну спіраль китайсько-американських відносин, сприяти поверненню на здорову і стабільну траєкторію і спільно знайти правильний шлях для співіснування Китаю і США в нову епоху», - сказав Ван, додавши, що візит Блінкена припав на «критичний момент в американсько-китайських відносинах, коли необхідно зробити вибір між діалогом або конфронтацією, співробітництвом або конфліктом».

Ван також повторив, що Тайвань є одним із «основних інтересів» Китаю, щодо якого у нього «немає місця для компромісу або відступу».

Під час зустрічі Блінкен наголосив на необхідності того, щоб країни «відповідально» керували своєю конкуренцією через «відкриті канали зв'язку», щоб гарантувати, що вона «не призведе до конфлікту», ідеться в заяві офіційного представника Держдепартаменту Метью Міллера.

Доповнення

Блінкен став першим держсекретарем США, який відвідав Пекін за останні п'ять років, і його переговори з високопоставленими китайськими чиновниками розглядаються як ключовий лакмусовий папірець того, чи можна домогтися якогось розрядження напруженості за часів недовіри, що зберігається, зазначає американський телеканал.

Водночас і США, і Китай применшують очікування великого прориву під час візиту Блінкена.

Напередодні зустрічі Вашингтон намагався скорегувати очікування: минулого тижня високопоставлений чиновник Держдепартаменту заявив журналістам, що не очікує «довгого списку результатів».