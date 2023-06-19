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Госсекретарь США встретился с Си Цзиньпином в последний день визита в Пекин

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 июня. УНН. Глава Китая Си Цзиньпин и госсекретарь США Энтони Блинкен встретились в Пекине в понедельник, что стало потенциально важным шагом на пути к исправлению американо-китайских отношений после того, как они рухнули из-за спора о китайском воздушном шаре для наблюдения в начале этого года, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Госсекретарь США встретился с Си Цзиньпином в последний день визита в Пекин

Детали

Они встретились в Большом зале народных собраний в Пекине, сообщает китайская государственная телекомпания CCTV.

США публично объявили о встрече примерно за час до ее начала. И неопределенность в отношении того, встретятся ли Си и Блинкен во время двухдневного визита госсекретаря, еще больше подчеркнула непростые отношения между США и Китаем, отмечает телеканал.

Две мировые державы все больше расходятся во мнениях по целому ряду вопросов, начиная от тесных связей Пекина с москвой и заканчивая попытками США ограничить продажу передовых технологий Китаю.

Ранее в этом году китайский воздушный шар для наблюдения, обнаруженный над США над важными военными объектами, прежде чем был сбит американским истребителем, привел к резкому спаду в отношениях двух стран и привел к тому, что Блинкен отказался от предыдущего визита в Пекин.

На этот раз дипломатическая миссия продвинулась, отмечает телеканал.

Но примерно трехчасовая встреча между Блинкеном и главным советником Китая по иностранным делам Ван И в понедельник утром, как сообщается, подчеркнула серьезные проблемы в преодолении недоверия и трений, которые стали характерными для двухсторонних отношений.

Повторяя типичную риторику Пекина, Ван обвинил Вашингтон в «неправильном восприятии» Китая как «коренной причины» ухудшения отношений между двумя сторонами и потребовал, чтобы США прекратили «подавлять» технологическое развитие Китая и раздувать «китайскую угрозу», по данным китайской государственной телекомпании CCTV.

«Мы должны обратить вспять нисходящую спираль китайско-американских отношений, способствовать возвращению на здоровую и стабильную траекторию и совместно найти правильный путь для сосуществования Китая и США в новую эпоху», - сказал Ван, добавив, что визит Блинкена пришелся на «критический момент в американо-китайских отношениях, когда необходимо сделать выбор между диалогом или конфронтацией, сотрудничеством или конфликтом».

Ван также повторил, что Тайвань является одним из «основных интересов» Китая, в отношении которого у него «нет места для компромисса или отступления».

Во время встречи Блинкен подчеркнул необходимость того, чтобы страны «ответственно» управляли своей конкуренцией через «открытые каналы связи», чтобы гарантировать, что она «не приведет к конфликту», говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента Мэтью Миллера.

Дополнение

Блинкен стал первым госсекретарем США, посетившим Пекин за последние пять лет, и его переговоры с высокопоставленными китайскими чиновниками рассматриваются как ключевая лакмусовая бумажка того, можно ли добиться какой-то разрядки напряженности во времена сохраняющегося недоверия, отмечает американский телеканал.

В то же время и США, и Китай преуменьшают ожидания крупного прорыва во время визита Блинкена.

В преддверии встречи Вашингтон старался скорректировать ожидания: на прошлой неделе высокопоставленный чиновник Госдепартамента заявил журналистам, что не ожидает «длинного списка результатов».

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