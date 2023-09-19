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Мы стремиться к ответственному управлению конкуренцией между Китаем и США – Байден

Мы стремиться к ответственному управлению конкуренцией между Китаем и США – Байден

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 сентября. УНН. Президент США Джо Байден заявил, что США стремиться к ответственному управлению конкуренцией между Китаем и Америкой, что бы она не вылилась в конфликт. Об этом он заявил во время выступления на Генассамблее ООН, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Когда мы говорим о Китае, хочу сказать четко и последовательно, мы стремимся к ответственному управлению конкуренцией между нашими странами, что бы она не вылилась в конфликт. Я уже говорил, мы выступаем за снятия риска, а не за разделение с Китаем. Мы против агрессии, мы за защиту правил, за свободу судоходства, полетов, за равные правила экономической игре для обеспечения благополучия процветания на десятилетия», - сказал Байден.

Он заявил, что также США готовы работать с Китаем по вопросам, где прогресс зависит от общих усилий.

Дополнение

Государственный секретарь Энтони Блинкен совершал визит в Пекин, во время которого стороны пообещали возобновить некоторые коммуникации на высоком уровне. Си Цзиньпин назвал поездку "очень хорошей".

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