США хотят обновить экспортные ограничения на чипы из Китая
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Администрация Байдена предупредила Пекин о своих планах обновить правила, которые ограничивают поставки чипов искусственного интеллекта и инструментов для производства чипов в Китай. Об этом заявил чиновник США, отметив, что политическое решение направлено на стабилизацию отношения между сверхдержавами, пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Министерство торговли, которое контролирует экспортный контроль, работает над обновлением экспортных ограничений, впервые опубликованным в прошлом году. Другие источники сообщили, что обновление имеет целью ограничить доступ к большему количеству инструментов для изготовления микросхем в соответствии с новыми голландскими и японскими правилами, а также закрыть некоторые лазейки в экспортных ограничениях на микросхемы искусственного интеллекта (AI).
Американские официальные лица предоставили информацию китайским коллегам в течение последних недель, сказал чиновник. Но чиновник отказался разглашать подробности конкретных разговоров.
Дополнение
Ограничения, опубликованные в октябре прошлого года, имели целью предотвратить использование американских технологий для усиления китайской армии, отрезав её доступ к передовым чипам искусственного интеллекта и ограничив её способность импортировать самые сложные инструменты для производства микросхем из Соединённых Штатов.
«Китай решительно выступает против чрезмерного расширения концепции национальной безопасности со стороны США и злоупотребления мерами экспортного контроля с целью безосновательного торможения китайских предприятий», — заявил представитель китайского правительства Лю Пэнгю.
Бывший чиновник Белого дома Питер Харрелл подчеркнул, что он не знает, предупреждала ли администрация Китай о новых правилах, но сказал, что если они предупреждают, то это будет «несколько переломным моментом» для администрации, поскольку она пытается избежать отправки неправильно понятых сигналов.
Напомним
Президент США Джо Байден заявил, что США будут стремиться к ответственному управлению конкуренцией между Китаем и Америкой, чтобы она не вылилась в конфликт.