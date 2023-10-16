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В рф туристический автобус слетел в кювет, есть погибшие

Киев • УНН

 • 559048 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. В хасанском районе приморья туристический автобус, следовавший из Китая в уссурийск, потерял управление и съехал в кювет. российские СМИ со ссылкой на пресс-службы региональных министерств го и нс рф сообщают о двух погибших, передает УНН.

В рф туристический автобус слетел в кювет, есть погибшие

Детали

По предварительной информации, туристический автобус ехал из Китая в российский город уссурийск. В салоне автобуса находилось 48 пассажиров.

Потеряв управление, автобус съехал в кювет. В результате аварии два человека погибло, также много пострадавших.

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