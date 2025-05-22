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Financial Times

El País

Мі-8

The Guardian

В Полтаві завершили демонтаж пам’ятника на місці відпочинку петра І - ЗМІ

Київ • УНН

 • 880 перегляди

У Полтаві остаточно демонтували пам’ятник петру І, розташований на розі вулиць Спаської та Пилипа Орлика. Пам'ятник перенесуть до музею Полтавської битви.

В Полтаві завершили демонтаж пам’ятника на місці відпочинку петра І - ЗМІ

У Полтаві пам’ятник на місці відпочинку російського імператора петра I, який був розташований на розі вулиць Спаської та Пилипа Орлика, остаточно перенесли з публічного простору. Демонтаж пам’ятника здійснювався згідно з розробленою схемою, яка дасть змогу наново змонтувати його на території музею Полтавської битви, повідомляють місцеві ЗМІ, пише УНН.

Деталі

Перенесення пам’ятника відбулося згідно з вказівкою Міністерства культури та стратегічних комунікацій в межах державної політики деімперіалізації. 31 січня був підписаний наказ Мінкульту про виключення 15 об’єктів культурної спадщини Полтави з Держреєстру нерухомих пам’яток України, серед них і пам’ятник на місці відпочинку російського правителя. 1 квітня стартувала підготовка до переміщення пам’ятника. Відповідні служби розпочали демонтаж 2 травня. Після цього його продовження кілька разів переносили.

Виконавцями демонтажних робіт було знято шолом, щит, меч, фігурні елементи зі стилізованим пір’ям, чотири скульптурні гірлянди. Також вони розібрали мідні листи постаменту.

За перебігом демонтажу спостерігали архітектори, реставратори та краєзнавці. Фахівці описували зняті елементи пам’ятника, нумерували та пакували в спеціальні бокси для подальшого збереження у фонді музею Полтавської битви.

У міській раді Полтави зазначили, що гроші з міського бюджету на демонтаж не виділяли. Всі роботи здійснювалися за кошти благодійників.

Доповнення

В Одесі поліція розслідує інцидент у сквері Героїв-прикордонників, де активісти намагалися демонтувати меморіальну дошку. Відкрито кримінальні провадження за фактами бійки, крадіжки та завдання тілесних ушкоджень.

Павло Зінченко

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