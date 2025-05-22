В Полтаве завершили демонтаж памятника на месте отдыха петра І - СМИ
Киев • УНН
В Полтаве окончательно демонтировали памятник петру І, расположенный на углу улиц Спасской и Пилипа Орлика. Памятник перенесут в музей Полтавской битвы.
В Полтаве памятник на месте отдыха российского императора Петра I, который был расположен на углу улиц Спасской и Филиппа Орлика, окончательно перенесли из публичного пространства. Демонтаж памятника осуществлялся согласно разработанной схеме, которая позволит заново смонтировать его на территории музея Полтавской битвы, сообщают местные СМИ, пишет УНН.
Детали
Перенос памятника состоялся согласно указанию Министерства культуры и стратегических коммуникаций в рамках государственной политики деимпериализации. 31 января был подписан приказ Минкульта об исключении 15 объектов культурного наследия Полтавы из Госреестра недвижимых памятников Украины, среди них и памятник на месте отдыха российского правителя. 1 апреля стартовала подготовка к перемещению памятника. Соответствующие службы начали демонтаж 2 мая. После этого его продолжение несколько раз переносили.
Исполнителями демонтажных работ были сняты шлем, щит, меч, фигурные элементы со стилизованными перьями, четыре скульптурные гирлянды. Также они разобрали медные листы постамента.
За ходом демонтажа наблюдали архитекторы, реставраторы и краеведы. Специалисты описывали снятые элементы памятника, нумеровали и упаковывали в специальные боксы для дальнейшего сохранения в фонде музея Полтавской битвы.
В городском совете Полтавы отметили, что деньги из городского бюджета на демонтаж не выделяли. Все работы осуществлялись за средства благотворителей.
Дополнение
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