В Парижі арештували сімох учасників руху "жовтих жилетів"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. В Парижі заарештували сімох учасників протестів "жовтих жилетів" через сутички з поліцією. Про це повідомила префектура поліції Парижа, передає УНН з посиланням на BFM TV.
За даними силовиків, вони відбили кілька спроб протестувальників просочитися на сусідні із Єлисейськими полями вулиці, які не входили до узгодженого із владою міста графіку руху активістів. Сімох із них поліція арештувала.
Раніше ресурс повідомляв, що під час чергової суботньої акції "жовтих жилетів" дві групи протестувальників заблокували Йєнський міст поблизу Ейфелевої вежі.
Нагадаємо, 2 березня, у 16-у суботу мобілізації учасників руху "жовті жилети" у Франції на протести вийшли понад 39 тис. людей, з яких 4 тис. - у столиці. У Парижі затримали 33 особи.
Сенат Франції на своєму засіданні в четвер проголосував проти пропозиції ввести заборону на застосування поліцією і жандармерією країни великокаліберних гумових куль проти маніфестантів.