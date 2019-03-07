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Сенат Франції відмовився вводити заборону на використання поліцією гумових куль

Сенат Франції відмовився вводити заборону на використання поліцією гумових куль

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 березня. УНН. Сенат Франції на своєму засіданні в четвер проголосував проти пропозиції ввести заборону на застосування поліцією і жандармерією країни великокаліберних гумових куль проти маніфестантів. Про це повідомило Agence France-Presse, передає УНН.

Пропозиція була висунута групою "Комуністи, республіканці і екологи" (CRCE), в якій більшість складають сенатори від Французької комуністичної партії. Текст отримав також підтримку представників французької Соціалістичної партії.

Сенатор по Соцпартії Жером Дюрен підкреслив, виступаючи в дебатах, що "тягар поранень, отриманих людьми від застосування спецрушниць LBD, що стріляють гумовими кулями, вказує на те, що в даний час склалася неприпустима для французького суспільства ситуація".

Францію за застосування небезпечної зброї вже піддали критиці Рада Європи і верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет.

У четвер в Сенаті пропозиція лівих було відкинута, так як у верхній палаті більшість належить правим силам. Виступаючи в ході обговорень перед сенаторами, державний секретар при міністерстві внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс повідомив, що з 17 листопада, коли виник рух протестів "жовтих жилетів", в ході маніфестацій з спецрушниць LBD було зроблено понад 13 тисяч пострілів гумовими кулями.

"Також з початку подій серед маніфестантів налічується 2,2 тисяч поранених. У справах про застосування гумових куль <...> розпочаті 83 розслідування", - повідомив держсекретар при МВС Франції.

Згідно з його даними, в маніфестаціях з середини листопада "постраждали близько 1,5 тисячі поліцейських, жандармів і пожежних".

"Якби не було такого насильства, не було б і поранених - ні серед маніфестантів, ні серед правоохоронців. Якби не було погромників і агресивних людей, не довелося б використовувати і гумові кулі", - підкреслив при цьому Нуньєс.

Нагадаємо, у 16-у суботу мобілізації учасників руху "жовті жилети" у Франції на протести вийшли понад 39 тисяч людей, з яких 4 тисячі - у столиці. У Парижі затримано 33 людей.

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