Сенат Франции отказался вводить запрет на использование полицией резиновых пуль

Предложение было выдвинуто группой "Коммунисты, республиканцы и экологи" (CRCE), в которой большинство составляют сенаторы от Французской коммунистической партии. Текст получил также поддержку представителей французской Социалистической партии.

Сенатор по Соцпартии Жером Дюрен подчеркнул, выступая в прениях, что "бремя ранений, полученных людьми от применения спецружий LBD, стреляющих резиновыми пулями, указывает на то, что в настоящее время сложилась недопустимая для французского общества ситуация".

Францию за применение опасного оружия уже подвергли критике Совет Европы и верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

В четверг в Сенате предложение левых было отвергнуто, так как в верхней палате большинство принадлежит правым силам. Выступая в ходе обсуждений перед сенаторами, государственный секретарь при министерстве внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил, что с 17 ноября, когда возникло движение протестов "желтых жилетов", в ходе манифестаций с спецружий LBD было сделано более 13 тысяч выстрелов резиновыми пулями.

"Также с начала событий среди манифестантов насчитывается 2,2 тысячи раненых. В делах о применении резиновых пуль <...> начаты 83 расследования", - сообщил госсекретарь при МВД Франции.

Согласно его данным, в манифестациях с середины ноября "пострадали около 1,5 тысячи полицейских, жандармов и пожарных".

"Если бы не было такого насилия, не было бы и раненых - ни среди манифестантов, ни среди правоохранителей. Если бы не было погромщиков и агрессивных людей, не пришлось бы использовать и резиновые пули", - подчеркнул при этом Нуньес.

Напомним, в шестнадцатом субботу мобилизации участников движения "желтые жилеты" во Франции на протесты вышли более 39 тысячи человек из которых 4000 - в столице. В Париже задержаны 33 человек.