"Жовті жилети" у Франції мобілізували 39 тис. людей, у Парижі 33 затриманих
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. У 16-у суботу мобілізації учасників руху "жовті жилети" у Франції на протести вийшли понад 39 тисяч людей, з яких 4 тисячі - у столиці. У Парижі затримано 33 людей. Такі дані привели правоохоронці країни, передає УНН з посиланням на BFMTV.
"Дані міністерства внутрішніх справ на 19:20 (за місцевим часом - ред.) на кінець дня мобілізації "жовтих жилетів": цієї суботи у Франції налічувалося 39 300 демонстрантів, в тому числі 4 тисячі в Парижі", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що 46 600 демонстрантів, в тому числі 5 800 в Парижі було в минулу суботу.
Тим часом у Парижі затримали 33 людини.
"Кількість затриманих у цю суботу в Парижі наразі становить 33 людини, за даними штабу поліції", - пише видання.
Спочатку вимоги "жовтих жилетів" стосувалися скасування планів різкого збільшення тарифів на пальне на заправках, але відмова влади від реформи не заспокоїла протестувальників, і вони почали вимагати відставки уряду і проведення реформ.