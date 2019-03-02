"Жовті жилети" у Франції мобілізували 39 тис. людей, у Парижі 33 затриманих

КИЇВ. 2 березня. УНН. У 16-у суботу мобілізації учасників руху "жовті жилети" у Франції на протести вийшли понад 39 тисяч людей, з яких 4 тисячі - у столиці. У Парижі затримано 33 людей. Такі дані привели правоохоронці країни, передає УНН з посиланням на BFMTV.