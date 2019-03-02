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"Желтые жилеты" во Франции мобилизовали 39 тыс. человек, в Париже 33 задержанных

"Желтые жилеты" во Франции мобилизовали 39 тыс. человек, в Париже 33 задержанных

Киев  •  УНН

 • 7825 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. В 16-ю субботу мобилизации участников движения "желтые жилеты" во Франции на протесты вышли более 39 тысяч человек, из которых 4000 - в столице. В Париже задержаны 33 человек. Такие данные привели правоохранители страны, передает УНН со ссылкой на BFMTV.

"Данные министерства внутренних дел на 19:20 (по местному времени - ред.) на конец дня мобилизации "желтых жилетов": в эту субботу во Франции насчитывалось 39 300 демонстрантов, в том числе 4 тысячи в Париже", - говорится в сообщении.

Указано, что 46 600 демонстрантов, в том числе 5 800 в Париже было в минувшую субботу.

Тем временем в Париже задержали 33 человека.

"Количество задержанных в эту субботу в Париже на данный момент составляет 33 человека, по данным штаба полиции", - пишет издание.

Сначала требования "желтых жилетов" касались отмены планов резкого увеличения тарифов на топливо на заправках, но отказ власти от реформы не успокоил протестующих, и они начали требовать отставки правительства и проведения реформ.

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