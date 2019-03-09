В Париже арестовали семерых участников движения "желтых жилетов"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. В Париже арестовали семерых участников протестов "желтых жилетов" из-за столкновений с полицией. Об этом сообщила префектура полиции Парижа, передает УНН со ссылкой на BFM TV.
По данным силовиков, они отбили несколько попыток протестующих просочиться на соседние с Елисейскими полями улице, которые не входили в согласованный с властями города графике движения активистов. Семь из них полиция арестовала.
Ранее ресурс сообщал, что во время очередной субботней акции "желтых жилетов" две группы протестующих заблокировали Йенский мост вблизи Эйфелевой башни.
Напомним, 2 марта, в шестнадцатом субботу мобилизации участников движения "желтые жилеты" во Франции на протесты вышли более 39 тыс. человек, из которых 4 тыс. - в столице. В Париже задержали 33 человека.
Сенат Франции на заседании в четверг проголосовал против предложения ввести запрет на применение полицией и жандармерией страны крупнокалиберных резиновых пуль против манифестантов.