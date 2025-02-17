В ОП прокоментували заяву Келлога про залучення всіх сторін до переговорів за 180 днів

Радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко коментуючи заяву спецпредставника президента США з питань рф та України Кіта Келлога про, те, що він бере 180 днів, аби зробити так, щоб усі сторони були залучені до переговорів, зазначив, що ніхто не може сказати скільки це займе часу.

Про це Лещенко сказав в ефірі телемарафону, та додав, що Україна відкрита до діалогу, передає УНН.

Лещенко прокоментував заяву Келлога, який заявив, що війну в Україні необхідно зупинити якомога швидше, тому він наголосив, що бере 180 днів, аби зробити так, щоб усі сторони були задіяні в переговорах.

Це не дуже важливо для України насправді. Для України важливо робити свою частину роботи – це захищати свою територію та бути відкритою до діалогу, коли наші партнери будуть дивитися в наш бік та питати, чи Україна відкрита, чи ні. Україна відкрита, але що стосується 180 днів, до цього було 100 днів, була дата до Великодня, потім до Рамадану…Це все настільки спекулятивно з точки зору публічних заяв, медійних заголовків, що другорядне