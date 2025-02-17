В ОП прокоментували заяву Келлога про залучення всіх сторін до переговорів за 180 днів
Київ • УНН
Радник керівника ОП прокоментував заяву спецпредставника США щодо залучення всіх сторін до переговорів за 180 днів. Лещенко наголосив, що ніхто не може передбачити тривалість цього процесу.
Радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко коментуючи заяву спецпредставника президента США з питань рф та України Кіта Келлога про, те, що він бере 180 днів, аби зробити так, щоб усі сторони були залучені до переговорів, зазначив, що ніхто не може сказати скільки це займе часу.
Про це Лещенко сказав в ефірі телемарафону, та додав, що Україна відкрита до діалогу, передає УНН.
Лещенко прокоментував заяву Келлога, який заявив, що війну в Україні необхідно зупинити якомога швидше, тому він наголосив, що бере 180 днів, аби зробити так, щоб усі сторони були задіяні в переговорах.
Це не дуже важливо для України насправді. Для України важливо робити свою частину роботи – це захищати свою територію та бути відкритою до діалогу, коли наші партнери будуть дивитися в наш бік та питати, чи Україна відкрита, чи ні. Україна відкрита, але що стосується 180 днів, до цього було 100 днів, була дата до Великодня, потім до Рамадану…Це все настільки спекулятивно з точки зору публічних заяв, медійних заголовків, що другорядне
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Лещенко наголосив, що ніхто не може сказати скільки часу це займе.
Ніхто не може називати скільки це займе часу, ніхто. Якщо ми подивимося на досвід переговорів на Близькому сході між Ізраілем та країнами-сусідами, якщо ми подивимося на Балканські війни, це ніколи не було дуже швидко. Не варто сподіватися, що буде швидко цього разу
Він заявив, що це не повинно розслабляти та сіяти фестивальний настрій, що завтра все закінчиться.
Цього всього не буде. Буде продовжуватися наступ з боку агресора на наших Донецьких рубежах, буде тривати утримання територій у курській області для подальшого обміну. На жаль це потребуватиме ресурсів з боку української армії, які наші партнери надавали й важливо, щоб продовжили їх надавати
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