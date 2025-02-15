Келлог про американську модель для України: "Мир за допомогою сили"

Модель США полягає в мирі за допомогою сили. Коли буде мирна угода, Америка буде працювати над тим, щоб її можна було впровадити. Про це заявив спеціальний представник президента США з питань рф та України Кіт Келлог на полях Мюнхенської конференції з безпеки, передає УНН.

"Коли ви запитуєте, як Америка буде це робити, як це буде працювати, ми говоримо - мир за допомогою сили. Це наша модель. Коли ми матимемо мирну угоду ми будемо працювати над тим, щоб її можна було впровадити", - заявив Келлог.

Келлог зазначив, що для закінчення війни потрібен комплексний план.

"Якщо ви думаєте, що ви зможете вбивством закінчити цю війну, то ви не зможете. Тут потрібно мати комплексний план, ми будемо працювати разом. Це буде комплексний план", - розповів Келлог.

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Доповнення

Спеціальний представник президента США з питань рф та України Кіт Келлог заявив, що війну в Україні необхідно зупинити якомога швидше, тому він наголосив, що бере 180 днів, аби зробити так, щоб усі сторони були задіяні в переговорах.

Зеленський заявляв, що Україна готує своє бачення гарантій безпеки, якими поділиться зі США, і сподівається, що Америка поділиться своїм поглядом.