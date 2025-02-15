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Келлог о американской модели для Украины: "Мир с помощью силы"

Келлог о американской модели для Украины: "Мир с помощью силы"

Киев  •  УНН

 • 1331 просмотра

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Спецпредставитель США Кит Келлог представил американскую модель "мир через силу" для Украины. Он заявил о необходимости комплексного плана и дал 180 дней на привлечение сторон к переговорам.

Модель США заключается в мире с помощью силы. Когда будет мирное соглашение, Америка будет работать над тем, чтобы его можно было внедрить. Об этом заявил специальный представитель президента США по вопросам рф и Украины Кит Келлог на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

"Когда вы спрашиваете, как Америка будет это делать, как это будет работать, мы говорим - мир с помощью силы. Это наша модель. Когда у нас будет мирное соглашение, мы будем работать над тем, чтобы его можно было внедрить", - заявил Келлог.

Келлог отметил, что для окончания войны необходим комплексный план.

"Если вы думаете, что вы сможете убийством закончить эту войну, то вы не сможете. Здесь нужен комплексный план, мы будем работать вместе. Это будет комплексный план", - рассказал Келлог.

МИД Украины объяснил, что означает концепт «мир благодаря силе»05.02.25, 14:00 • 21464 просмотра

Дополнение

Специальный представитель президента США по вопросам рф и Украины Кит Келлог заявил, что войну в Украине необходимо остановить как можно быстрее, поэтому он подчеркнул, что берет 180 дней, чтобы сделать так, чтобы все стороны были вовлечены в переговоры.

Зеленский заявлял, что Украина готовит свое видение гарантий безопасности, которым поделится с США, и надеется, что Америка поделится своим взглядом.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

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