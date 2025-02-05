МИД Украины объяснил, что означает концепт «мир благодаря силе»

Для США достижение справедливого и устойчивого мира в Украине - это также национальный интерес. Реализация концепта «мира благодаря силе» - это не просто абстрактное понятие. Этот концепт наполняется конкретными действиями, проектами и решениями.

Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига во время пресс-конференции, передает УНН.

Достижение справедливого, всеобъемлющего, устойчивого мира в Украине - это также национальный интерес Соединенных Штатов Америки. Реализация концепта «Мира благодаря силе» - это не просто абстрактное понятие. Этот концепт наполняется конкретными действиями, проектами и решениями. Через конкретные шаги уже сейчас в усилении нашей обороноспособности. Через конкретные решения по ускорению поставок соответствующего оборонного оборудования для Украины. Без проволочек. Именно сейчас. Для того, чтобы стабилизировать ситуацию на фронте - сказал Сибига.

Сибига напомнил, что в Плане победы, представленном Президентом Зеленским, был также пункт относительно природных ресурсов, которыми богата Украина.

А именно - относительно возможностей для наших партнеров инвестировать, совместно их разрабатывать. Потому что это наш общий стратегический интерес. И это тоже одно из таких конкретных воплощений реализации концепта «Мир благодаря силе». Это также является элементом гарантий присутствия в Украине крупного бизнеса, больших интересов, заинтересованности наших ближайших союзников - Соединенных Штатов Америки - в разработке таких месторождений и их защите - рассказал Сибига.

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Также министр отметил, что круг общих интересов и взаимовыгодного сотрудничества не ограничивается только этими ресурсами.

Например, огромный потенциал, особенно после прекращения транзита российского газа по территории Украины, мы видим в возможности закупки LNG-газа у Соединенных Штатов Америки. Вы знаете, что Украина имеет чрезвычайно мощные подземные газовые хранилища, и здесь тоже мы имеем общие точки для взаимовыгодного сотрудничества, одновременно усиливая энергетическую безопасность Европы. Потому что этого газа будет достаточно в случае его закачки в наши хранилища для отыгрывания Украиной роли гаранта энергетической безопасности в Европе - сказал Сибига.

Глава МИД также отметил, что можно говорить об общем интересе и возможностях для американского бизнеса, например, в восстановлении Украины.

Это будет один из самых масштабных проектов этого столетия и, соответственно, одна из самых масштабных возможностей для наших союзников. Также, безусловно, замороженные активы. Здесь тоже есть поле заинтересованности для их использования, в том числе для закупки оружия для нужд Украины - сказал Сибига.

Дополнение

Президент Дональд Трамп может принудить российского диктатора Владимира Путина к миру, в частности, введение санкций не только на энергетическое пространство, а также на банковскую систему рф.