МЗС України пояснило, що означає концепт “мир завдяки силі”

Для США досягнення справедливого й стійкого миру в Україні – це також національний інтерес. Реалізація концепту "миру завдяки силі" – це не просто абстрактне поняття. Цей концепт наповнюється конкретними діями, проєктами і рішеннями.

Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга під час пресконференції, передає УНН.

Досягнення справедливого, всеосяжного, стійкого миру в Україні – це також національний інтерес Сполучених Штатів Америки. Реалізація концепту "Миру завдяки силі" – це не просто абстрактне поняття. Цей концепт наповнюється конкретними діями, проєктами і рішеннями. Через конкретні кроки вже зараз у посиленні нашої обороноздатності. Через конкретні рішення щодо прискорення постачання відповідного оборонного обладнання для України. Без зволікань. Саме зараз. Для того, щоб стабілізувати ситуацію на фронті - сказав Сибіга.

Сибіга нагадав, що в Плані перемоги, представленому Президентом Зеленським, був також пункт щодо природних ресурсів, якими багата Україна.

А саме – щодо можливостей для наших партнерів інвестувати, спільно їх розробляти. Тому що це наш спільний стратегічний інтерес. І це теж одне з таких конкретних втілень реалізації концепту "Мир завдяки силі". Це також є елементом гарантій присутності в Україні великого бізнесу, великих інтересів, зацікавленості наших найближчих союзників – Сполучених Штатів Америки – у розробці таких родовищ і їхньому захисті - розповів Сибіга.

Україна розраховує, що підхід "мир через силу" стане основою адміністрації Трампа - Сибіга

Також міністр зазначив, що коло спільних зацікавлень і взаємовигідної співпраці не обмежується лише цими ресурсами.

Наприклад, величезний потенціал, особливо після припинення транзиту російського газу територією України, ми бачимо в можливості закупівлі LNG-газу у Сполучених Штатів Америки. Ви знаєте, що Україна має надзвичайно потужні підземні газові сховища, і тут теж ми маємо спільні точки для взаємовигідного співробітництва, одночасно посилюючи енергетичну безпеку Європи. Тому що цього газу буде достатньо у разі його закачування в наші сховища для відігравання Україною ролі гаранта енергетичної безпеки в Європі - сказав Сибіга.

Глава МЗС також зазначив, що можна говорити про спільний інтерес і можливості для американського бізнесу, наприклад, у відбудові України.

Це буде один із наймасштабніших проєктів цього сторіччя і, відповідно, одна з наймасштабніших можливостей для наших союзників. Також, безумовно, заморожені активи. Тут теж є поле зацікавленості для їх використання, у тому числі для закупівлі зброї для потреб України - сказав Сибіга.

Доповнення

Президент Дональд Трамп може примусити російського диктатора володимира путіна до миру, зокрема, запровадження санкцій не тільки на енергетичний простір, а також на банківську систему рф.