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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ОП прокомментировали заявление Келлога о привлечении всех сторон к переговорам за 180 дней

В ОП прокомментировали заявление Келлога о привлечении всех сторон к переговорам за 180 дней

Киев  •  УНН

 • 9487 просмотра

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Советник руководителя ОП прокомментировал заявление спецпредставителя США по привлечению всех сторон к переговорам за 180 дней. Лещенко отметил, что никто не может предсказать продолжительность этого процесса.

Советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко комментируя заявление спецпредставителя президента США по вопросам рф и Украины Кита Келлога о том, что он берет 180 дней, чтобы сделать так, чтобы все стороны были привлечены к переговорам, отметил, что никто не может сказать сколько это займет времени.

Об этом Лещенко сказал в эфире телемарафона, и добавил, что Украина открыта к диалогу, передает УНН.   

Лещенко прокомментировал заявление Келлога, который заявил, что войну в Украине необходимо остановить как можно скорее, поэтому он подчеркнул, что берет 180 дней, чтобы сделать так, чтобы все стороны были задействованы в переговорах.

Это не очень важно для Украины на самом деле. Для Украины важно делать свою часть работы - это защищать свою территорию и быть открытой к диалогу, когда наши партнеры будут смотреть в нашу сторону и спрашивать, открыта ли Украина или нет. Украина открыта, но что касается 180 дней, до этого было 100 дней, была дата до Пасхи, потом до Рамадана ... Это все настолько спекулятивно с точки зрения публичных заявлений, медийных заголовков, что второстепенно

- сказал Лещенко. 

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Лещенко подчеркнул, что никто не может сказать сколько времени это займет.

Никто не может называть сколько это займет времени, никто. Если мы посмотрим на опыт переговоров на Ближнем Востоке между Израилем и странами-соседями, если мы посмотрим на Балканские войны, это никогда не было очень быстро. Не стоит надеяться, что будет быстро на этот раз

- отметил Лещенко.

Он заявил, что это не должно расслаблять и сеять фестивальное настроение, что завтра все закончится.

Этого всего не будет. Будет продолжаться наступление со стороны агрессора на наших Донецких рубежах, будет продолжаться удержание территорий в Курской области для дальнейшего обмена. К сожалению это потребует ресурсов со стороны украинской армии, которые наши партнеры предоставляли и важно, чтобы продолжили их предоставлять

 - сказал Лещенко. 

Келлог о американской модели для Украины: "Мир с помощью силы"15.02.25, 21:21 • 47569 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
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