В ООН вважають, що відео розстрілу українського військового за фразу "Слава Україні!" може бути автентичним

ukru
29 березня, 17:57 • 211310 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 273637 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 236025 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 272376 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 241369 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 187387 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 181863 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 158047 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 482312 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 174445 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1 м/с
67 %
745 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 145815 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

30 березня, 08:40 • 156506 перегляди
Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

30 березня, 08:53 • 90161 перегляди
Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

30 березня, 09:49 • 113806 перегляди
Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

11:03 • 102524 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 336918 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 482280 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 523115 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 524154 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 427236 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 145815 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 273650 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 159557 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 151692 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 123767 перегляди
Актуальне
В ООН вважають, що відео розстрілу українського військового за фразу "Слава Україні!" може бути автентичним

В ООН вважають, що відео розстрілу українського військового за фразу "Слава Україні!" може бути автентичним

Київ • УНН

 • 3104536 перегляди

КИЇВ. 5 жовтня. УНН. В Організації Об’єднаних Націй заявили, що вважають вірусне відео, яке демонструє очевидну страту полоненого українського солдата російськими військами за фразу "Слава Україні!", автентичним. Про це сказала AFP речниця Управління ООН з прав людини, передає УНН.

Деталі

На кадрах видно, як затриманий український боєць стоїть у неглибокій траншеї, і його розстрілюють із кількох автоматів після того, як він вимовляє "Слава Україні!".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: При визначенні особи загиблого Мацієвського для ілюстрації експерти КНДІСЕ використали штучний інтелект

Цитата

"Нам відомо про це відео, опубліковане в соцмережах, на якому показано, як український солдат поза боєм, імовірно, страчений російськими збройними силами. На підставі попередньої експертизи ми вважаємо, що відео може бути автентичним", – сказала речниця Управління ООН з прав людини.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Розстріл за “Слава Україні!”: у КНДІСЕ розповіли, як проводилася експертиза з ідентифікації військовослужбовця

З моменту збройного нападу Росії на Україну більше року тому, Управління ООН з прав людини задокументувало численні порушення міжнародного гуманітарного права щодо військовополонених, включаючи випадки незасуджених страт як російських, так і українських військовополонених.

"Повинні бути проведені неупереджені та ефективні розслідування всіх цих звинувачень, а винних притягнуто до відповідальності", — сказала вона.

Офіційні особи в Києві звинуватили російські сили та закликали Міжнародний кримінальний суд провести розслідування.

Глава ООН з прав людини Фолькер Турк заявив у вівторок, що масштаби руйнувань, завданих війною Росії в Україні, зашкодять правам майбутніх поколінь.

Нагадаємо

У березні 2023 року стало відомо, що російські війська розстріляли українського воїна після слів "Слава Україні". Коли саме було записане відео — невідомо. Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець відправив відео омбудсманам з різних країн, глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана розпочати негайне розслідування.

Згодом стало відомо, що на відео солдат 163-го батальйону цієї бригади Олександр Мацієвський.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаПолітика
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,800.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,813.57