В ООН вважають, що відео розстрілу українського військового за фразу "Слава Україні!" може бути автентичним
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. В Організації Об’єднаних Націй заявили, що вважають вірусне відео, яке демонструє очевидну страту полоненого українського солдата російськими військами за фразу "Слава Україні!", автентичним. Про це сказала AFP речниця Управління ООН з прав людини, передає УНН.
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На кадрах видно, як затриманий український боєць стоїть у неглибокій траншеї, і його розстрілюють із кількох автоматів після того, як він вимовляє "Слава Україні!".
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Цитата
"Нам відомо про це відео, опубліковане в соцмережах, на якому показано, як український солдат поза боєм, імовірно, страчений російськими збройними силами. На підставі попередньої експертизи ми вважаємо, що відео може бути автентичним", – сказала речниця Управління ООН з прав людини.
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З моменту збройного нападу Росії на Україну більше року тому, Управління ООН з прав людини задокументувало численні порушення міжнародного гуманітарного права щодо військовополонених, включаючи випадки незасуджених страт як російських, так і українських військовополонених.
"Повинні бути проведені неупереджені та ефективні розслідування всіх цих звинувачень, а винних притягнуто до відповідальності", — сказала вона.
Офіційні особи в Києві звинуватили російські сили та закликали Міжнародний кримінальний суд провести розслідування.
Глава ООН з прав людини Фолькер Турк заявив у вівторок, що масштаби руйнувань, завданих війною Росії в Україні, зашкодять правам майбутніх поколінь.
Нагадаємо
У березні 2023 року стало відомо, що російські війська розстріляли українського воїна після слів "Слава Україні". Коли саме було записане відео — невідомо. Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець відправив відео омбудсманам з різних країн, глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана розпочати негайне розслідування.
Згодом стало відомо, що на відео солдат 163-го батальйону цієї бригади Олександр Мацієвський.