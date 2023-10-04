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В ООН считают, что видео расстрела украинского военного за фразу " Слава Украине" может быть подлинным

Киев • УНН

 • 3104533 просмотра

Киев. 5 октября. АН. В Организации Объединенных Наций заявили, что считают вирусное видео, демонстрирующее очевидную казнь пленного украинского солдата российскими войсками за фразу "Слава Украине", аутентичным. Об этом сказала AFP пресс-секретарь Управления ООН по правам человека, передает УНН.

Детали

На кадрах видно, как задержанный украинский боец стоит в неглубокой траншее, и его расстреливают из нескольких автоматов после того, как он произносит "Слава Украине".

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Цитата

"Нам известно об этом видео, опубликованном в соцсетях, на котором показано, как украинский солдат вне боя, предположительно, казнен российскими вооруженными силами. На основании предварительной экспертизы мы считаем, что видео может быть подлинным", – сказала пресс-секретарь Управления ООН по правам человека.

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С момента вооруженного нападения россии на Украину более года назад, Управление ООН по правам человека задокументировало многочисленные нарушения международного гуманитарного права в отношении военнопленных, включая случаи незасуженных казней как российских, так и украинских военнопленных.

"Должны быть проведены беспристрастные и эффективные расследования всех этих обвинений, а виновные привлечены к ответственности", — сказала она.

Официальные лица в Киеве обвинили российские силы и призвали Международный уголовный суд провести расследование.

Глава ООН по правам человека Фолькер Турк заявил во вторник, что масштабы разрушений, нанесенных войной россии в Украине, повредят правам будущих поколений.

Напомним

В марте 2023 года стало известно, что российские войска расстреляли украинского воина после слов "Слава Украине". Когда именно было записано видео — неизвестно. Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец отправил видео омбудсманам из разных стран, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал прокурора Международного уголовного суда Карима Хана начать немедленное расследование.

Впоследствии стало известно, что на видео солдат 163-го батальона этой бригады Александр Мациевский.

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