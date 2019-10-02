В ООН назвали кількість загиблих від мін дітей на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. З 2014 року щонайменше 128 дітей зазнали поранень від мін, боєприпасів та інших вибухонебезпечних залишків війни (ВЗВ) на сході України, щонайменше 38 дітей загинуло. Про це йдеться у дослідженні, оприлюдненому представництвом Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, передає УНН.
"Понад 200 тис. дітей проживають у 20-кілометровій зоні по обидві сторони від лінії розмежування, що сильно забруднена мінами та іншими вибухонебезпечними залишками війни (ВЗВ). З 2014 року щонайменше 128 дітей зазнали поранень від мін, боєприпасів та інших ВЗВ. Щонайменше 38 дітей загинуло", - йдеться у повідомленні.
Під час дослідження опитали 39 сімей, у яких діти стали жертвами нещасних випадків, пов’язаних з мінами чи ВЗВ на території Донецької та Луганської областей (відповідно 18 і 21 постраждалих дітей).
"Діти збирають цікаві предмети як трофеї, в тому числі з військових полігонів", - пояснюють у звіті найчастіші причини нещасних випадків, пов’язаних з мінами.
Серед опитуваних більшість нещасних випадків (15) сталася через те, що постраждалі підбирали, розбирали, тримали в руках або гралися з ВЗВ. Діти знаходили ВЗВ або невстановлені вибухові пристрої у свій вільний час. Щонайменше десятеро дітей принесли додому такий пристрій, щоб погратися з ним, розібрати його або зробити пам’ятний предмет (наприклад, амулет).
За результатами опитування серед сімей дітей, які постраждали від мін/ВЗВ, більшість становлять хлопчики — 82 відсотки (14 осіб) та 18 відсотків (3 особи) — дівчатка. Під час оцінки виявилось, що наймолодшою дитиною, яка постраждала від мін/ВЗВ, була чотирирічна дівчинка, а найстаршим — 16-річний хлопець.
Зазначається, що після отримання травм унаслідок нещасних випадків з мінами, сім’ї таких дітей найчастіше зіштовхуються з такими проблемами: самостійне придбання та отримання протезів; відсутність комплексної допомоги у реабілітації; відсутність доступу до фізичної та функціональної реабілітації в сільських районах та відсутність психологічної реабілітації як такої.
У звіті звертають увагу, що наразі в Україні не існує жодної створеної або функціонуючої інформаційної системи щодо жертв мін або інформаційної системи щодо таких дітей.
Нагадаємо, за 12 місяців внаслідок спрацювання мін і невибухлих боєприпасів на сході України загинули або отримали поранення щонайменше 70 осіб, серед них — 18 дітей.