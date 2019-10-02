В ООН назвали количество погибших от мин детей на Донбассе

КИЕВ. 2 октября. УНН. С 2014 года по меньшей мере 128 детей получили ранения от мин, боеприпасов и других взрывоопасных остатков войны (ВОВ) на востоке Украины, по меньшей мере 38 детей погибло. Об этом говорится в исследовании, обнародованном представительством Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине, передает УНН.