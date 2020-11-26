В окупованому Криму за добу виявили понад 230 випадків коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. За минулу добу в окупованому Криму зареєстровано 231 випадок коронавірусної інфекції, у тому числі 34 випадки із безсимптомним перебігом захворювання. Про це повідомив зранку, 26 листопада, так званий російський "глава Криму" Сергій Аксьонов, передає "Крим.Реалії", інформує УНН.
"Із загальної кількості хворих 160 виявлені при зверненні за медичною допомогою, 71 - серед контактних раніше зареєстрованих випадків. Одужали за весь період - 10565 осіб", - йдеться у повідомленні.
Вказується, що 34 випадки виявлені у безсимптомній формі.
За останніми даними так званого "кримського МОЗ", померли від коронавірусу 258 осіб. У Севастополі, за інформацією місцевої "влади", на COVID-19 захворіло 4037 осіб, одужало 3470 осіб, 109 померло.
Як повідомлялося раніше в УНН, за інформацією правозахисників, Росія продовжує мілітаризацію дітей в окупованому Криму, незважаючи на пандемію.
Нагадаємо, в Україні, станом на 8:00 26 листопада, вже 677 тис. випадків COVID-19, за добу антирекорд - 15 331.