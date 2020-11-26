В окупованому Криму за добу виявили понад 230 випадків коронавірусу

"Із загальної кількості хворих 160 виявлені при зверненні за медичною допомогою, 71 - серед контактних раніше зареєстрованих випадків. Одужали за весь період - 10565 осіб", - йдеться у повідомленні.

Вказується, що 34 випадки виявлені у безсимптомній формі.

За останніми даними так званого "кримського МОЗ", померли від коронавірусу 258 осіб. У Севастополі, за інформацією місцевої "влади", на COVID-19 захворіло 4037 осіб, одужало 3470 осіб, 109 померло.

Як повідомлялося раніше в УНН, за інформацією правозахисників, Росія продовжує мілітаризацію дітей в окупованому Криму, незважаючи на пандемію.

Нагадаємо, в Україні, станом на 8:00 26 листопада, вже 677 тис. випадків COVID-19, за добу антирекорд - 15 331.