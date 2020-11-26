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Росія продовжує мілітаризацію дітей в анексованому Криму, незважаючи на пандемію – правозахисники

Росія продовжує мілітаризацію дітей в анексованому Криму, незважаючи на пандемію – правозахисники

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Незважаючи на пандемію коронавірусу, Росія продовжує мілітаризацію дітей на анексованому Кримському півострові, чим порушує відразу ряд статей Конвенції про права дитини. Про це на пресконференції у Києві 25 листопада розповіла експерт Кримської правозахисної групи Ірина Сєдова, повідомляє "Крим.Реалії", передає УНН.

За її словами, насамперед йдеться про 6 статтю Конвенції, яка гарантує дітям захист їх здоров’я і життя. Сєдова підкреслила, що незважаючи на заборону масових заходів у Криму через пандемію, там продовжують організовувати масові пропагандистські збори за участю дітей, яких одягають в форму так званої “юнармії” і “змушують пропагувати службу в російській армії”.

“Це ганебне порушення, яке загрожує безпеці дітей. Такі випадки ми реєструємо постійно, і вони організовувалися не тільки влітку, коли пандемія трохи вляглася, але і зараз, коли ситуація стає більш загрозливою. Минулими вихідними ми знову зафіксували в Криму участь дітей в таких заходах”, — зазначила Сєдова.

Також правозахисниця звернула увагу на порушення 8 статті Конвенції про права дитини, яка гарантує право на вибір громадянства.

“Дітей позбавили права вибору громадянства України, хоча формально Росія не може його забрати, але вона робить все, щоб нав’язати своє громадянство не тільки дорослим, але й дітям, особливо тим, хто залишився сиротами. У них взагалі немає вибору”, — наголосила експерт.

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За її словами, порушується і 29 стаття Конвенції про права дитини, в якій говориться, що дитина повинна виховуватися на принципах поваги до норм ООН, а також — 38 стаття Конвенції, яка говорить про те, що дитину повинні виховувати в повазі до норм міжнародного гуманітарного права, пише видання.

“Справа в тому, що в документах ООН засуджуються акти агресії однієї держави щодо іншої — це вважається злочином і це записано в документах ООН. Але Росія повністю цим нехтує і виховує в дітях позитивне сприйняття акту агресії і окупації, стверджуючи, що це перемога і досягнення”, — наголосила Сєдова.

Експерт КПГ повідомила, що всі задокументовані факти порушення прав дітей на півострові передали в ООН і Міжнародний кримінальний суд для притягнення винних до відповідальності.

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У жовтні повідомлялося, що школярів з Криму хочуть відправляти у російський Калінінград у рамках програми “військово-патріотичного виховання”.

У липні 2020 Держдума Росії ухвалила у третьому остаточному читанні запропоновані президентом Володимиром Путіним зміни до закону про освіту, які стосуються виховної роботи в школах. У новій редакції документу згадується військово-патріотичне виховання молоді.

Раніше стало відомо, що Прокуратура Автономної Республіки Крим і Севастополя спільно з Кримською правозахисною групою направили в Міжнародний кримінальний суд в Гаагу звернення з інформацією про мілітаризацію дітей в Криму.

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