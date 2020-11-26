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Россия продолжает милитаризацию детей в аннексированном Крыму, несмотря на пандемию - правозащитники

Россия продолжает милитаризацию детей в аннексированном Крыму, несмотря на пандемию - правозащитники

Киев  •  УНН

 • 18728 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Несмотря на пандемию коронавируса, Россия продолжает милитаризацию детей на аннексированном Крымском полуострове, чем нарушает сразу ряд статей Конвенции о правах ребенка. Об этом на пресс-конференции в Киеве 25 ноября рассказала эксперт Крымской правозащитной группы Ирина Седова, сообщает "Крым.Реалии", передает УНН.

По ее словам, прежде всего речь идет про 6 статью Конвенции, которая гарантирует детям защиту их здоровья и жизни. Седова подчеркнула, что несмотря на запрет массовых мероприятий в Крыму из-за пандемии, там продолжают организовывать массовые пропагандистские собрание с участием детей, которых одевают в форму так называемой “юнармии” и “заставляют пропагандировать службу в российской армии”.

“Это позорное нарушение, которое угрожает безопасности детей. Такие случаи мы регистрируем постоянно, и они организовывались не только летом, когда пандемия немного улеглась, но и сейчас, когда ситуация становится более угрожающей. В минувшие выходные мы снова зафиксировали в Крыму участие детей в таких мероприятиях”, — отметила Седова.

Также правозащитница обратила внимание на нарушение 8 статьи Конвенции о правах ребенка, которая гарантирует право на выбор гражданства.

“Детей лишили права выбора гражданства Украины, хотя формально Россия не может его забрать, но она делает все, чтобы навязать свое гражданство не только взрослым, но и детям, особенно тем, кто остался сиротами. У них вообще нет выбора”, — подчеркнула эксперт.

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По ее словам, нарушается и 29 статья Конвенции о правах ребенка, в которой говорится, что ребенок должен воспитываться на принципах уважения к нормам ООН, а также — 38 статья Конвенции, говорит о том, что ребенка должны воспитывать в уважении к нормам международного гуманитарного права, пишет издание.

“Дело в том, что в документах ООН осуждаются акты агрессии одного государства в отношении другого — это считается преступлением и это записано в документах ООН. Но Россия полностью этим пренебрегает и воспитывает в детях позитивное восприятие акта агрессии и оккупации, утверждая, что это победа и достижение”, — отметила Седова.

Эксперт КПГ сообщила, что все задокументированные факты нарушения прав детей на полуострове передали в ООН и Международный уголовный суд для привлечения виновных к ответственности.

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В октябре сообщалось, что школьников из Крыма хотят отправлять в российский Калининград в рамках программы “военно-патриотического воспитания”.

В июле 2020 году Госдума России приняла в третьем окончательном чтении предложенные президентом Владимиром Путиным изменения в закон об образовании, касающиеся воспитательной работы в школах. В новой редакции документа упоминается военно-патриотическое воспитание молодежи.

Ранее стало известно, что прокуратура Автономной Республики Крым и Севастополя совместно с Крымской правозащитной группой направили в Международный уголовный суд в Гаагу обращения с информацией о милитаризации детей в Крыму.

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