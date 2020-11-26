МінТОТ: переселенцями з ОРДЛО та Криму є майже 1,5 млн осіб

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Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. В Україні зареєстровано понад 1,4 млн внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та Криму. Такі дані навели у пресцентрі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, передає УНН.

“Станом на 24 листопада 2020 року, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, взято на облік 1 458 737 переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим”, — мовиться у повідомленні.

Раніше у міністерстві розповіли, що питання повернення тимчасово окупованих територій — півострова Крим та частин Донецької і Луганської областей — розглядається виключно як єдине ціле.

Нагадаємо, раніше віце-прем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявляв, що від початку збройної агресії 9,5 млн українців постраждали через дії Російської Федерації. 

Зазначимо, питанням мирного врегулювання конфлікту на Донбасі займаються у Нормандському (Україна, Росія, Німеччина, Франція) та у Мінському форматі на переговорах у Тристоронній контактній групі, де очільник Мінреінтеграції Олексій Резніков обіймає посаду першого заступника голови української делегації.

Нещодавно українська делегація у Тристоронній контактній групі оголосила “План дій щодо Донбасу” і назвала його основні 5 пунктів. Наразі у ТКГ працюють над єдиним планом з усіх планів щодо Донбасу, які з’явились за 5 років, що і стане дорожньою картою, зазначив голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук. Тим часом у Нормандському форматі домовилися прискорити роботу над "Планом дій щодо Донбасу".

Також керівництво України оголосило про створення міжнародного майданчику, який опікуватиметься проблемами Криму — Кримської платформи. Кримська платформа має стати новим міжнародним форматом для підвищення ефективності та координації дій міжнародного співтовариства з деокупації Криму і захисту прав та інтересів кримчан.

Кримська платформа має працювати на кількох рівнях. Перший — найвищий політичний рівень, до якого долучаться глави іноземних держав. Другий — рівень глав МЗС та міністрів оборони. Третій — міжпарламентський рівень. І четвертий — рівень експертів.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що перший саміт Кримської платформи відбудеться у травні 2021 року у Києві.

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