МинВОТ: переселенцами из ОРДЛО и Крыма являются почти 1,5 млн человек

Напомним, ранее вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявлял, что с начала вооруженной агрессии 9,5 млн украинцев пострадали из-за действий Российской Федерации.
Отметим, вопросами мирного урегулирования конфликта на Донбассе занимаются в нормандской (Украина, Россия, Германия, Франция) и в Минском формате на переговорах в Трехсторонний контактной группе, где глава Минреинтеграции Алексей Резников занимает должность первого заместителя главы украинской делегации.
Недавно украинская делегация в Трехсторонний контактной группе объявила “План действий по Донбассу” и назвала его основные 5 пунктов. Сейчас в ТКГ работают над единым планом по всем планам по Донбассу, возникших за 5 лет, что и станет дорожной картой, отметил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук. Между тем в нормандской формате договорились ускорить работу над “Планом действий по Донбассу”.
Также руководство Украины объявило о создании международной площадки, которая будет заниматься проблемами Крыма — Крымской платформы. Крымская платформа должна стать новым международным форматом для повышения эффективности и координации действий международного сообщества по деоккупации Крыма и защиты прав и интересов крымчан.
Крымская платформа должна работать на нескольких уровнях. Первый — самый высокий политический уровень, к которому присоединятся главы иностранных государств. Второй — уровень глав МИД и министров обороны. Третий — межпарламентский уровень. И четвертый — уровень экспертов.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что первый саммит Крымской платформы состоится в мае 2021 в Киеве.