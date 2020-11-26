МинВОТ: переселенцами из ОРДЛО и Крыма являются почти 1,5 млн человек

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Украине зарегистрировано более 1,4 млн внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма. Такие данные привели в пресс-центре Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, передает УНН.

“По состоянию на 24 ноября 2020 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лиц, учтено 1 458 737 переселенцев из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым”, — говорится в сообщении.

Ранее в министерстве рассказали, что вопрос возвращения временно оккупированных территорий — полуострова Крым и частей Донецкой и Луганской областей — рассматривается исключительно как единое целое.

Напомним, ранее вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявлял, что с начала вооруженной агрессии 9,5 млн украинцев пострадали из-за действий Российской Федерации.

Отметим, вопросами мирного урегулирования конфликта на Донбассе занимаются в нормандской (Украина, Россия, Германия, Франция) и в Минском формате на переговорах в Трехсторонний контактной группе, где глава Минреинтеграции Алексей Резников занимает должность первого заместителя главы украинской делегации.

Недавно украинская делегация в Трехсторонний контактной группе объявила “План действий по Донбассу” и назвала его основные 5 пунктов. Сейчас в ТКГ работают над единым планом по всем планам по Донбассу, возникших за 5 лет, что и станет дорожной картой, отметил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук. Между тем в нормандской формате договорились ускорить работу над “Планом действий по Донбассу”.

Также руководство Украины объявило о создании международной площадки, которая будет заниматься проблемами Крыма — Крымской платформы. Крымская платформа должна стать новым международным форматом для повышения эффективности и координации действий международного сообщества по деоккупации Крыма и защиты прав и интересов крымчан.

Крымская платформа должна работать на нескольких уровнях. Первый — самый высокий политический уровень, к которому присоединятся главы иностранных государств. Второй — уровень глав МИД и министров обороны. Третий — межпарламентский уровень. И четвертый — уровень экспертов.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что первый саммит Крымской платформы состоится в мае 2021 в Киеве.

Украинские Национальные Новости

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