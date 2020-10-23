На сьогодні 9,5 млн українців постраждали через дії Російської Федерації – Резніков

“На сьогоднішній день 9,5 млн громадян України постраждали через дії Російської Федерації. Через війну в той чи інший спосіб пройшло вже близько 7 млн українців. Саме стільки громадян проживало у Донецькій і Луганській області до початку військового збройного конфлікту”, — сказав віце-прем’єр.

З його слів, близько половини мешканців Донецькій і Луганській області наразі перебувають за межами власних домівок, адже змушені були тікати від війни.

“Близько 2,5 млн громадян України є жертвами окупації в Криму, а ті хто залишились там, потерпають від релігійних утискань, політичних, національних тощо”, — додав Резніков.

Як повідомляв УНН, зі слів Резнікова, втрати української економіки від зруйнованого Донбасу сягають 120 млрд доларів, а на мінімальне відновлення потрібен ще 21 млрд.