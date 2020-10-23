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На сьогодні 9,5 млн українців постраждали через дії Російської Федерації – Резніков

На сьогодні 9,5 млн українців постраждали через дії Російської Федерації – Резніков

Київ • УНН

 • 19133 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Від початку збройої агресії 9,5 млн українців постраждали через дії Російської Федерації. Про це сказав Віце-прем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, виступаючи на Київському безпековому форумі, передає кореспондент УНН.

“На сьогоднішній день 9,5 млн громадян України постраждали через дії Російської Федерації. Через війну в той чи інший спосіб пройшло вже близько 7 млн українців. Саме стільки громадян проживало у Донецькій і Луганській області до початку військового збройного конфлікту”, — сказав віце-прем’єр.

З його слів, близько половини мешканців Донецькій і Луганській області наразі перебувають за межами власних домівок, адже змушені були тікати від війни.

“Близько 2,5 млн громадян України є жертвами окупації в Криму, а ті хто залишились там, потерпають від релігійних утискань, політичних, національних тощо”, — додав Резніков.

Як повідомляв УНН, зі слів Резнікова, втрати української економіки від зруйнованого Донбасу сягають 120 млрд доларів, а на мінімальне відновлення потрібен ще 21 млрд.

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