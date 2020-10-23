На сегодня 9,5 млн украинцев пострадали из-за действий Российской Федерации - Резников
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. С начала оружие агрессии 9,5 млн украинцев пострадали из-за действий Российской Федерации. Об этом сказал вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, выступая на Киевском форуме, передает корреспондент УНН.
“На сегодняшний день 9,5 млн граждан Украины пострадали из-за действий Российской Федерации. В результате в тот или иной способ прошло уже около 7 млн украинцев. Именно столько граждан проживало в Донецкой и Луганской области к началу военного вооруженного конфликта”, — сказал вице-премьер.
По его словам, около половины жителей Донецкой и Луганской области сейчас находятся за пределами собственных домов, ведь вынуждены были бежать от войны.
“Около 2,5 млн граждан Украины являются жертвами оккупации в Крыму, а те кто остались там, страдают от религиозных притеснений, политических, национальных и т.д.”, — добавил Резников.
Как сообщал УНН, по словам Резникова, потери украинской экономики от разрушенного Донбасса достигают 120 млрд долларов, а на минимальное восстановление нужен еще 21 млрд.