У Нормандському форматі домовилися прискорити роботу над Планом дій по Донбасу

“Безумовно, наступного тижня наші представники готові бути в Берліні для того, щоб продовжити роботу над документом”, — зазначив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

За його словами, буде корисним продовження роботи як у форматі Тристоронньої контактної групи (ТКГ), так і в Нормандському форматі.

Як зауважив зовнішньополітичний радник президента Франції Еммануель Бонн, напрацювання єдиного документа дасть змогу сторонам досягти прогресу в переговорах у межах ТКГ.

“Російська сторона погодилася з необхідністю активізації роботи ТКГ. Поряд із розглядом плану спільних кроків учасників ТКГ з виконання Мінських домовленостей це вказує на можливість пришвидшення роботи групи в усіх напрямках, насамперед гуманітарному”, — повідомили в Офісі Президента України.

Нагадаємо, за результатами робочій зустрічі політичних радників лідерів держав “Нормандської четвірки” Німеччина та Франція підтримали Україну щодо єдиного Плану дій по Донбасу.