У Нормандському форматі домовилися прискорити роботу над Планом дій по Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Україна підтримала пропозицію німецької сторони організувати роботу експертних груп радників лідерів країн-учасниць Нормандського формату для прискорення роботи над Планом дій по Донбасу. Про це за результатами робочій зустрічі політичних радників лідерів держав “Нормандської четвірки” повідомляє пресслужба Офісу Президента України, передає УНН.
“Безумовно, наступного тижня наші представники готові бути в Берліні для того, щоб продовжити роботу над документом”, — зазначив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.
За його словами, буде корисним продовження роботи як у форматі Тристоронньої контактної групи (ТКГ), так і в Нормандському форматі.
Як зауважив зовнішньополітичний радник президента Франції Еммануель Бонн, напрацювання єдиного документа дасть змогу сторонам досягти прогресу в переговорах у межах ТКГ.
“Російська сторона погодилася з необхідністю активізації роботи ТКГ. Поряд із розглядом плану спільних кроків учасників ТКГ з виконання Мінських домовленостей це вказує на можливість пришвидшення роботи групи в усіх напрямках, насамперед гуманітарному”, — повідомили в Офісі Президента України.
Нагадаємо, за результатами робочій зустрічі політичних радників лідерів держав “Нормандської четвірки” Німеччина та Франція підтримали Україну щодо єдиного Плану дій по Донбасу.